مافريكس يلحق بسيكسرز الهزيمة الثالثة على التوالي بدوري السلة الأمريكي

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سجل كريستابس بورزينجيس 22 نقطة و18 متابعة، وأضاف زميله تيم هاردواي جونيور 27 نقطة ليقودا فريق دالاس مافريكس للفوز على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 117 / 98 صباح اليوم السبت ضمن منافسات دوري كرة السلة الامريكي للمحترفين.

وهذه هي الخسارة الثانية على التوالي لفريق فيلادلفيا على أرضه، حيث خسر يوم الأربعاء الماضي أمام ميامي هيت 104 / 108.

وسجل جويل إمبيد 33 نقطة و17 متابعة لفيلادلفيا، الذي تلقى خسارته الثالثة على التوالي بشكل عام.

وفي مباراة أخرى، سجل بام أديبايو 20 نقطة ليقود فريقه ميامي هيت للفوز على نيويورك نيكس 129 / 114.

وسجل دونكان روبنسون 18 نقطة لفريق ميامي، كما سجل جوران دراجيتش 18 نقطة بعد عودته للمشاركة في المباريات حيث كان قد غاب عن الفريق في آخر تسع مباريات بسبب الإصابة.

وسجل كندريك نون 15 نقطة وديريك جونس جونيور 14 وتيلر هيرو 12 نقطة واضاف كيلي أولينيك عشر نقاط لفريق ميامي هيت.

وسجل بوبي بورتيس 30 نقطة لفريق نيويورك نيكس، وأضاف زميله ميتشيل روبينسون 18 نقطة وماركوس موريس 15 نقطة وجوليوس راندلي 13 نقطة وكيفين نوكس 11 نقطة.

وفي بقية المباريات، فاز إنديانا بيسرز على ساكرامنتو كينجز 119 / 105 وكليفلاند كافالييرز على ممفيس جريزليس 114 / 107، وبوسطن سلتيكس على ديترويت بيستونز 114 / 93، وتورنتو رابتورز على واشنطن ويزاردز 122 / 118.

كما فاز أوكلاهوما سيتي ثاندر على فينيكس صنز 126 / 108 ، ودنفر ناجيتس على مينيسوتا تمبرولفز 109 / 100 وبورتلاند ترايل بليزيرز على أورلاندو ماجيك 118 / 103 ، وجولدن ستيت واريورز على نيو أورليانز بيليكانز 106 / 102.