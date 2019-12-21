بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل رئيس الإنجيلية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

القس أندريا زكي: نؤمن بالمحبة بيننا وفرحنا وتقديرنا لكم كبير

استقبل البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، والأنبا باخوم المعاون البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، وفدًا من أكثر من 20 قسا وعلمانيا من الكنيسة الإنجيلية يترأسه القس أندريا زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر وذلك بمقر البطريركية، للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.

وقال رئيس الإنجيلية اليوم السبت: "نؤمن بأن رسالتنا هي الفرح والمحبة، وتزيد من خلال لقائنا سويًّا كمصريين وليس فقط كرموز كنائس مسيحية، فهي رسالة محبة وسلام للعالم كله، وفرحنا وتقديرنا لكم كبير".

ومن جانبه رحب البطريرك إبراهيم، بزيارة رئيس الإنجيلية، والوفد المرافق له؛ الذي حضر للتهنئة بعيد الميلاد، معتبرًا "أن هذه المناسبات والزيارات تؤكد عمق روابط الوحدة والمحبة بين الكنائس المصرية".

وتطرق أندريا في الحوار إلى المؤسسات الكنسية بالكنيستين والخدمات الإنسانية، وأهدى البطريرك والأنبا باخوم كتاب الإرشاد الرسولي لكل أعضاء الوفد يصحبه رسالة المسيح يحيا للبابا فرنسيس.

ويترأس بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر الأنبا إبراهيم إسحق، قداس عيد الميلاد المجيد الثلاثاء 24 ديسمبر الجاري، بحضور شخصيات عامة وسياسية وتنفيذية ومندوب عن رئاسة الجمهورية، وذلك وفقًا للتقويم الغربي.

وسيترأس البطريرك القداس في كاتدرائية السيدة العذراء مريم للأقباط الكاثوليك في مدينة نصر.

إلى ذلك، يُقام الاحتفال الرسمي للطائفة الإنجيلية في مصر بمناسبة عيد الميلاد المجيد برئاسة الدكتور القس اندريا زكي رئيس الطائفة الانجيلية بمصر وذلك الأحد الموافق 5 يناير 2020، في كنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية بوسط البلد.

ويترأس بطريرك الكرازة المرقسية قداسة البابا تواضروس الثاني الاثنين السادس من يناير القادم قداس عيد الميلاد المجيد، فى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتلك هي المرة الثالثة الذي سيترأس فيها البابا القداس في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية بعد مرتين سابقتين ترأس فيهما القداس في يناير 2018 قبيل الافتتاح الرسمي للكاتدرائية و2019 بعد الافتتاح.

وتواصل الكنيسة استعداداتها لإقامة القداس، وتجهيز الدعوات الخاصة والتي تصل إلى 8 آلاف دعوة للحضور في الكاتدرائية التي تبلغ مساحتها 65 ألف متر.