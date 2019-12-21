نادال يتأهل لنهائي بطولة أبو ظبي للتنس

فاز الإسباني رافائيل نادال، المصنف الأول عالميا، الجمعة على الروسي كارين خاشانوف في نصف نهائي بطولة أبو ظبي الاستعراضية للتنس بواقع مجموعتين دون رد.

واحتاج الإسباني لساعة ونصف للفوز على خاشانوف بنتيجة 6-1 و6-3.

يذكر أن الروسي لم يفز مطلقا على نظيره الإسباني خلال المواجهات السبع التي جمعتهما قبل مواجهة اليوم.

وسيواجه نادال في المباراة النهائية اللاعب اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، الذي فاز اليوم على الصربي نوفاك ديوكوفيتش بنتيجة 3-6 و7-6 (7-4) و6-4.

وتعد هذه هي النسخة العاشرة من البطولة التي تقام في نهاية كل عام والتي هي بمثابة تحضير للموسم الجديد للاعبي التنس.