الصدر يدعو إلى حقن الدماء واحترام إرادة الشعب العراقي

دعا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر ، مساء اليوم السبت، كتلة البناء في البرلمان العراقي بزعامة النائب هادي العامري إلى حقن دماء العراقيين واحترام إرادة الشعب في تسمية مرشح لتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال «الصدر» في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد ساعات من إعلان كتلة البناء في البرلمان العراقي ترشيح قصي السهيل وزير التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة المستقيلة لمنصب رئيس الوزراء في الحكومة الجديدة: "أيها الإخوة في كتلة البناء....أيها الاخ قصي السهيل احقنوا الدم العراقي واحترموا أوامر المرجعية واحترموا إرادة الشعب واحفظوا كرامتكم هو خير لنا ولكم وللعراق أجمع". وأضاف الصدر: "الشعب هو الكتلة الأكبر".

ومن المنتظر أن يعلن الرئيس العراقي برهم صالح يوم غد الأحد عن اسم المرشح لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، خلفا للحكومة المستقيلة بزعامة عادل عبد المهدي.

يشار إلى أن العراق يشهد مظاهرات منذ بداية شهر تشرين أول/أكتوبر الماضي، مطالبة بإجراء إصلاحات دستورية ووزارية وتوفير فرص عمل وإلغاء المحاصصة الطائفية وتكليف رئيس وزراء مستقل لتشكيل حكومة ومكافحة الفساد.

وقد تخلل هذه التظاهرات مصادمات مع قوات الأمن أسفرت عن مقتل 460متظاهرا وإصابة 20 ألف آخرين في صفوف الطرفين.