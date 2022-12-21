تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 7 عناصر إجرامية من القائمين على إدارة بؤرة إجرامية للاتجار فى المخدرات بكوم السمن في القليوبية.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطنى والأمن العام والأمن المركزى، وبمشاركة مديرية أمن القليوبية نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم وإدارتهم لبؤرة إجرامية مُتخذين من قرية كوم السمن بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

بتقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وأمكن ضبط شخصين -لهما معلومات جنائية- وسيدة حال استقلالهم سيارة بقرية كوم السمن وبحوزتهم "كمية من مخدر الهيروين وزنت 7 كيلو، كمية من مخدر الأيس الشابو وزنت 2 كيلو، ومبلغ مالى، و3 هواتف محمولة، وميزان حساس".

كما ضبط شخص -له معلومات جنائية- حال تواجده أمام مسكنه بقرية كوم السمن وبحوزته "كمية من مخدر الهيروين وزنت 3 كيلو، كمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت 1 كيلو، مبلغ مالى، هاتف محمول، سلاح أبيض".

وضبط شخصين -لهما معلومات جنائية- حال تواجدهما بقرية كوم السمن وبحوزتهما "كمية من مخدر الحشيش، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول، سلاح أبيض". وكذلك ضبط شخصين -لأحدهما معلومات جنائية- حال تواجدهما بقرية كوم السمن وبحوزتهما "كمية من مخدر الهيروين، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول، ميزان حساس".

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 3 ملايين و800 ألف جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.