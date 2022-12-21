تفاصيل وفاة شخص في أثناء صلاة الفجر بالشرقية

شهدت قرية أبو حريز التابعة لدائرة مركز ومدينة أولاد صقر في محافظة الشرقية، حالة كبيرة من الحزن بين جموع أهالي البلدة، بعد وفاة أحد الأهالي داخل المسجد الكبير في القرية أثناء صلاة الفجر.

وتوفى الحاج سعيد عبد العزيز، في الخمسينيات من عمره، أثناء صلاة الفجر في المسجد الكبير بقرية أبو حريز التابعة لدائرة مركز أولاد صقر.

وفارق عبد العزيز الحياة أثناء وجوده في المسجد وقت صلاة الفجر، وترك ثلاثة أبناء، فيما شيع أهالي القرية التابعة لمركز أولاد صقر جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير في مقابر عائلته، وسط حالة كبيرة من الحزن.