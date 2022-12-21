القومي للمرأة بأسوان ينظم 52 من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية

أكدت الدكتورة هدى مصطفى، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بأسوان، تنظيم 52 من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية استهدفت 2600 سيدة ورجل وشاب.

وأشارت هدى مصطفى إلى تنظيم الجلسات في قرى ونجوع الصعايدة والقنان والشراونة والكلح شرق وغرب وإدفو قبلي وهلال وأبو النصر بمركز إدفو، بالإضافة إلى قرى سلوا بحرى وقبلى والعباسية والرغامة شرق والعرب والبصاليى بمركز كوم أمبو، علاوة على قرى قورته ثاني وثالث والعلاقى وقرشة بمركز نصر النوبة.

وأوضحت أن جلسات الدوار تناولت التوعية وتسليط الضوء على موضوع القضية السكانية والصحة الإنجابية وزواج القاصرات، بالإضافة إلى ختان الإناث والتربية السليمة والتعليم الجيد للأبناء، فضلاً عن فتح باب الحوار للرد على الأسئلة والاستفسارات المطروحة بهذه الموضوعات، وغيرها من القضايا والتحديات المجتمعية الراهنة.