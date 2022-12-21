رئيس الوزراء العراقي: ما حدث من عمليات لداعش في كركوك وديالى لن يمر دون قصاص

أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني القائد العام للقوات المسلحة، اليوم الأربعاء، أن ما حدث من عمليات لداعش في محافظتي كركوك وديالى خلال الأيام الماضية لن يمر من دون قصاص.

ودعا السوداني، خلال اجتماع أمني مع رئيس أركان الجيش، ونائب قائد العمليات المشتركة وعدد من كبار القادة الأمنيين والعسكريين من مختلف أفرع القوات الأمنية، إلى إعادة إجراء تقييم شامل للخطط الموضوعة، وتغيير التكتيكات العسكرية المتبعة في المناطق التي تشهد نشاطات لفلول الإرهاب.

وشدد على اتباع أساليب غير تقليدية للمواجهة، وبالطريقة التي تضعف من قدرات عناصر داعش الارهابية، وتحدّ من حركتهم.

وطلب السوداني من جميع القادة بالتواجد الميداني في قواطع العمليات، وأن يكونوا قريبين من الضباط ومنتسبيهم، والعمل على رفع معنوياتهم العسكرية، والوقوف بشكل مباشر على الخطط والتنفيذ الميداني لها والتنسيق العالي بين الأجهزة الاستخبارية، والتأهب العالي، والقيام بعمليات نوعية و استباقية ضد العدو أينما تواجد.

وشهدت محافظتي كركوك وديالى خلال الأيام القليلة الماضية عمليتين منفصلتين لتنظيم داعش أوقعت 17 قتيلا في صفوف قوات الشرطة الاتحادية والمدنيين.