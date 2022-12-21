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العاهل النرويجي يغادر المستشفى بعد علاجه من عدوى

د أ ب
نشر في: الأربعاء 21 ديسمبر 2022 - 5:11 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 ديسمبر 2022 - 5:11 م

غادر العاهل النرويجي الملك هارالد الخامس المستشفى، بعدما مكث بها يومين تلقى خلالهما العلاج من عدوى، ويتعافى الآن بمقر إقامته.

وقالت العائلة الملكية اليوم الأربعاء إن حالة الملك، 85 عاما، تتحسن، مضيفة أنه يعتزم الاسترخاء عدة أيام.

وتم نقل الملك هارالد إلى المستشفى أمس الأول الإثنين مصابا بعدوى تم علاجها بالمضادات الحيوية، وكانت حالته خلال اليومين مستقرة.

وبثت وسائل الإعلام النرويجية مقاطع مصورة للملك لدى نقله اليوم إلى سيارة ليموزين في أثناء مغادرته المستشفى الوطني في أوسلو.

وعانى الملك هارالد من المرض عدة مرات خلال العام الجاري، بما يشمل إصابته بالبرد في نوفمبر، وخضع في أغسطس للعلاج بالمضادات الحيوية.

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