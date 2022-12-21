أكد وزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، أن بلاده بصدد تقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 85ر1 مليار دولار، "ويشمل ذلك أول عملية تسليم لنظام صواريخ باتريوت للدفاع الجوي".

ويأتي الإعلان عن تلك المساعدات قبل وقت قصير من لقاء بين الرئيسين الأمريكى جو بايدن والأوكراني فولوديمير زيلينسكى، الذي يقوم بأول زيارة خارجية منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية فى 24 فبراير الماضي.

وقال بلينكن في بيان: "طالما أن روسيا تواصل هجماتها الوحشية ضد البنية التحتية الحيوية فى أوكرانيا، ترحب الولايات المتحدة بالرئيس فولوديمير زيلينسكي، فى العاصمة واشنطن اليوم لتأكيد التزامنا المتواصل تجاه الشعب الأوكراني".

وأضاف أن نظام باتريوت "قادر على إسقاط صواريخ كروز، والصواريخ البالستية قصيرة المدى، والطائرات التى تحلق على مستوى أعلى بشكل ملموس عما وفرته سابقا" أنظمة الدفاع الجوي.

واستهدفت الهجمات الروسية الجوية خلال الأشهر الأخيرة البنية التحتية المدنية في أوكرانيا، مثل محطات الطاقة، ما أدى إلى حالات إظلام تام لفترات من الوقت، ونقص التدفئة فى أجزاء من البلاد.

وحذر الكرملين، واشنطن في وقت سابق اليوم من أن "توسيع" مدى الأسلحة المقدمة لكييف" يؤدي، بالتأكيد، إلى تصعيد الصراع، ولا يخدم مصلحة أوكرانيا".