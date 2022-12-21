انقلاب مقطورة في طريق بلبيس – العاشر من رمضان الصحراوي



انفجر إطار سيارة نقل ثقيل بمقطورة وتسبب في انقلابها في طريق بلبيس – العاشر من رمضان الصحراوي في محافظة الشرقية.



وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل بمقطورة في طريق بلبيس – العاشر من رمضان الصحراوي في نطاق مدينة العاشر من رمضان.



انتقلت الأجهزة الأمنية في العاشر من رمضان إلى موقع الحادث وتم الدفع بسيارات إسعاف تحسبًا لوقوع مصابين جراء الحادث، فيما تبين من التحريات الأولية وقوع حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل بمقطورة جراء انفجار أحد الإطارات الأمامية للسيارة، وذلك دون إصابات أو خسائر في الأرواح، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.