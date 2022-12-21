ماكرون باللغة العربية: الأردن يمثل بلدا صديقا وشريكا يؤدي دورا جوهريا

أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالمملكة الأردنية، خلال زيارته لحضور قمة بغداد ٢.

وقال ماكرون في منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": الأردن يمثل بلدًا صديقًا وشريكًا يؤدي دورًا جوهريًا في إرساء السلام في الشرق الأوسط".

وأضاف ماكرون "يجسد ذلك مؤتمر قمة بغداد الثاني الذي عقد أمس في إطار الحوار والتعاون. وأشكر الملك عبد الله الثاني وشعب الأردن على حسن ضيافتهم".

ومؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، عقد لأول مرة في 28 أغسطس 2021 في العاصمة العراقية بغداد، وشاركت فيه 9 دول عربية وأجنبية، إضافة إلى عدة منظمات إقليمية ودولية.