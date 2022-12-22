حقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، في عام 2022 الحلم الذي طال انتظاره لسنين طويلة، بعدما نجح في قيادة منتخب بلاده للتتويج بلقب كأس العالم بعد غياب دام لأكثر من 36 عامًا، كما أصبح أحد أساطير الكرة الأرجنتينية بعد تحقيقه جميع الألقاب الممكنة مع منتخب راقصي التانجو.

قد يكون عام 2022 ليس الأفضل في مسيرة النجم الأرجنتيني ميسي مع الجوائز الفردية، ولكنه بالتأكيد الأفضل له مع منتخب بلاده منذ خوضه مباراته الدولية الأولى في عام 2005، كما شهد النصف الثاني من عام 2022 تألق لافت للاعب مع ناديه باريس سان جيرمان، حيث قاد الفريق إلى دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا وتصدر جدول ترتيب مسابقة الدوري الفرنسي.

- ماذا قدم ميسي في النصف الأول من عام 2022 مع ناديه سان جيرمان؟

لم يكن النصف الأول من عام 2022 جيدًا بالنسبة لـ ميسي مع ناديه سان جيرمان، حيث أنهى موسمه الأول مع الفريق بعد التعاقد معه في صيف 2021، وخاض النجم الأرجنتيني 34 مباراة مع الفريق الباريسي بمختلف المسابقات، سجل خلالهم 11 هدفا و صنع لزملائه 14 هدفا، فيما غاب اللاعب عن 14 مباراة في أول مواسمه مع النادي الفرنسي ما بين الإصابات وأسباب فنية.

وحقق ميسي في أول مواسمه مع نادي باريس سان جيرمان لقب الدوري الفرنسي، فيما ودع الفريق منافسات بطولة كأس فرنسا من دور الـ 16 بعد الهزيمة بركلات الترجيح أمام نيس، ولم يتمكن النجم الأرجنتيني من تسجيل أي هدف في البطولة، كما أنه كان أحد أسباب توديع النادي الباريسي بطولة دوري أبطال أوروبا في الدور ثمن النهائي أمام ريال مدريد، وذلك بعدما أهدر ركلة جزاء في مباراة الذهاب بين الفريقين، كادت تمنح فريقه هدفًا إضافيًا، يمنعه من الخروج المبكر.

- ميسي يحقق لقبه الثاني مع منتخب الأرجنتين أمام إيطاليا

بينما كان النصف الأول من العام الحالي جيدًا لـ ميسي مع منتخب بلاده الأرجنتين، حيث تمكن منتخب التانجو من التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 بعد احتلاله المركز الثاني برصيد 39 نقطة، فيما تواجد ليونيل بالمركز الثاني في قائمة هدافي تصفيات المونديال بـ 6 أهداف، كما نجح منتخب الأرجنتين في التتويج بلقب كأس فيناليسيما «كأس الأبطال» بعد فوزه على نظيره الإيطالي بطل قارة أوروبا، ليحقق النجم الأرجنتيني لقبه الثاني تاريخيًا مع منتخب بلاده بعد كوبا أمريكا 2021.

وتغير الحال كثيرًا بالنسبة لـ ميسي مع فريقه الباريسي في النصف الثاني من عام 2022، حيث تألق اللاعب بشكل لافت مع ناديه في الدوري الفرنسي، وتوج بجائزة أفضل لاعب في المسابقة لشهر سبتمبر الماضي، كما أن النجم الأرجنتيني لعب مع فريقه 19 مباراة في مختلف المسابقات سجل خلالهم 12 هدفا وصنع لزملائه 13 هدفًا، وقاد النادي الباريسي للتتويج بلقب كأس السوبر الفرنسي والتأهل إلى دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، وتصدر مسابقة الدوري الفرنسي برصيد 41 نقطة بعد مرور 15 جولة.

- ميسي يغيب عن قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لـ عام 2022

وعلى مستوى الجوائز الفردية لم يكن عام 2022 الأفضل بالنسبة للنجم الأرجنتيني ميسي، حيث غاب عن القائمة النهائية للاعبين المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية «بالون دور» لأول منذ 17 عامًا، وتحديدا منذ عام 2005، كما أنه احتل المركز الثاني في القائمة النهائية لجائزة «ذا بيست» خلف المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

- ميسي يقود منتخب الأرجنتين للتتويج بلقب كأس العالم 2022

وختم ميسي عام 2022 بالتتويج باللقب الأغلى في مسيرته، وهي بطولة كأس العالم التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة، كما أنه توج بجائزة أفضل لاعب في مونديال 2022، بعدما سجل 7 أهداف لمنتخب التانجو في البطولة وصنع لزملائه 3 أهداف آخرين.

كما نجح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في تحقيق عدد من الأرقام القياسية في بطولة كأس العالم 2022، ومنها:

أصبح قائد منتخب الأرجنتين أكثر لاعب في تاريخ المونديال مساهمة في الأهداف بعدما سجل 13 هدفا وصنع لزملائه 8 أهداف، إلى جانب كونه أكثر لاعب في تاريخ البطولة مشاركة في المباريات ب 26 مباراة

واستحق ميسي أن يصبح أول لاعب في التاريخ يحرز جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في كأس العالم مرتين، بعدما سجل سبعة أهداف في مونديال قطر ليحل ثانيا في قائمة الهدافين بفارق هدف واحد خلف النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي.

وكان ميسي فاز بالكرة الذهبية للمرة الأولى في مونديال البرازيل 2014، حينما قاد بلاده للمباراة النهائية قبل الخسارة أمام ألمانيا بهدف دون رد.

وتوج النجم الأرجنتيني بجائزة أفضل لاعب في المباراة بكأس العالم 11 مرة، خلال خمس مشاركات له في البطولة، كما أنه فاز بجائزة رجل المباراة خمس مرات في مونديال قطر، من بينهم أربع مرات في الأدوار الإقصائية ليتخطى إنجاز الهولندي ويسلي شنايدر الذي حصد جائزة رجل المباراة أربع مرات في مونديال البرازيل 2014.

وبهدفه الـ 13 في تاريخ مشاركاته مع المنتخب الأرجنتيني في المونديال، عزز ميسي رقمه القياسي بصفته الهداف التاريخي لبلاده في كأس العالم، متفوقا بثلاثة أهداف عن أقرب ملاحقيه جابريل باتيستوتا.