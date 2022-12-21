الكرملين: موقف زيلينسكي بعد زيارته واشنطن لن يصبح أكثر إيجابية

أعلن الكرملين، اليوم الأربعاء، أنه لا يتوقع أن يصبح موقف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أكثر إيجابية بعد زيارته المرتقبة للولايات المتحدة.

وأضاف المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في تصريحات صحفية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلقي خطابا اليوم خلال اجتماعه بقيادات وزارة الدفاع، ووصف بيسكوف الخطاب المرتقب بـ"المهم"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وتابع بيسكوف تصريحاته قائلا إن "إمداد أوكرانيا بالأسلحة يؤدي إلى تفاقم الصراع ولا يبش بالخير لكييف"، فيما نفى عقد بوتين لقاء مع المدير العام لوكالة الطاقة الذرية رفاييل جروسي الذي يتوقع زيارته لموسكو غدا.

وأعلنت وسائل إعلام أمريكية، أمس، أن زيلينسكي سيتوجه إلى واشنطن اليوم، وذلك في أول زيارة خارجية له منذ غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير.

ونقلت صحيفة "بانشبول نيوز" الأمريكية، عن 9 مصادر مطلعة أن من المتوقع أن يجتمع زيلينسكي مع قيادات الكونجرس ورؤساء لجان الأمن القومي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

وأكدت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية الخبر، مضيفة أن زيلينسكي سيجتمع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض، ليحثه على تزويد كييف بمنظومة الصواريخ باتريوت.