مجلس تجارية الإسماعيلية يتابع توافر السلع الغذائية بالمعرض الدائم

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تفقد أكرم الشافعي رئيس غرفة الإسماعيلية التجارية، وأمين صندوق مساعد إتحاد الغرف التجارية، المعرض الدائم لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بنادي المنتزه؛ لمتابعة توافر السلع الغذائية استعدادا لتطويره.

رافق الشافعي من أعضاء مجلس الإدارة جلال الطاهر نائب أول الغرفة، سعيد شعيب سكرتير الغرفة، محمد فايق عضو الغرفة، محمد السيد مدير الغرفة، أحمد إسماعيل مدير الشئون الاقتصادية بالغرفة.

والتقى مجلس تجارية الإسماعيلية ببعض المواطنين.

أكد أكرم الشافعى أن الغرفة لا تدخر جهدا فى توفير السلع الإستراتيجية، بالتعاون مع الجهات التنفيذية بالإسماعيلية.

وأشار جلال الطاهر إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف وتضافر كافة الجهود من جميع أجهزة الدولة؛ لضبط الأسعار ومواجهة الغلاء ومراقبة جميع الأسواق ومنافذ بيع السلع الأساسية.

وأوضح سعيد شعيب أن هدف المعرض الأساسى هو محاربة الغلاء، ومواجهة الأسعار في السوق الخارجي، مؤكدا على استمرار الحملات المكثفة والصارمة من الرقابة والتفتيش اليومى بالمديرية؛ لإلزام جميع التجار المشاركين في المعرض بالبيع بسعر الجملة.