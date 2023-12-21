عشرات الشهداء في غارات إسرائيلية على خان يونس

ارتقى عشرات الشهداء وأصيب آخرون؛ جراء تكثيف جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه على مدينة خان يونس خلال الساعات القليلة الماضية.

وبحسب مصادر فلسطينية، استشهد 24 فلسطينيا على الأقل وأصيب آخرون، مساء أمس الأربعاء، في غارات إسرائيلية على منازل ومناطق تؤوي نازحين قرب مستشفى الأوروبي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة؛ ليرتفع عدد الشهداء في المدينة خلال يوم واحد إلى 55.

وقصفت مدفعية الاحتلال، المناطق الشرقية لخان يونس إضافة إلى عدد من المناطق وسط قطاع غزة.

وفي شمال القطاع، أطلق طيران الاحتلال قنابل الفوسفور المحرم دوليا على منطقة سوق جباليا ومحيطه.

وأفادت المصادر، بأن قوات الاحتلال التي تحاصر بلدة ومخيم جباليا اقتحمت منازل مواطنين وأخلتهم قسرا تحت التهديد، قبل أن تشعل النيران في عدد منها.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن قوات الاحتلال لا تزال تحاصر مركز إسعاف جباليا، ما يهدد سلامة 127 مواطنا، بينهم كوادر طبية و22 جريحا.

ودفن المواطنون في بلدة جباليا، جثامين 30 شهيدا مجهولي الهوية، صباح اليوم الخميس في المقبرة القديمة.

وأضافت المصادر، أن 32 شهيدا وصلوا إلى مستشفى ناصر خلال الساعات الماضية، وأن 4 شهداء بينهم أطفال ارتقوا في غارة إسرائيلية على مدينة خان يونس.

وتابعت أن 10 شهداء على الأقل ارتقوا إثر قصف طيران الاحتلال مسجد علي بن أبي طالب في محيط المستشفى الكويتي في مدينة رفح جنوب القطاع، وأصيب عدد من الصحفيين إثر غارات الاحتلال على محيط المستشفى.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفع عدد الشهداء في القطاع منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي إلى ما لا يقل عن 20 ألف شهيد، بينهم 8000 طفل و6200 امرأة، فيما بلغ عدد الجرحى 52600، في حصيلة غير نهائية.

وبدورها، أعلنت الأمم المتّحدة، اليوم الخميس، أن إسرائيل تسعى لإخلاء منطقة واسعة في خان يونس، كبرى مدن جنوب قطاع غزة، والتي لجأ إليها العديد من الفلسطينيين الذين شرّدهم العدوان المستمر على القطاع منذ شهرين ونصف الشهر.

وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية "أوتشا"، في تقرير له، أن جيش الاحتلال يسعى لإخلاء منطقة تغطي نحو 20% من مساحة مدينة خان يونس.

وأوضح المكتب الأممي، أن حجم عمليات النزوح التي ستنجم عن الإخلاء ليس واضحًا حتى الآن، مشيرًا إلى أن المنطقة كان يقطنها قبل بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي أكثر من 111 ألف نسمة، ونزح إليها منذ ذلك التاريخ نحو 141 ألف فلسطيني يعيشون حاليًا في 32 مخيّمًا.