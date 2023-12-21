لاعبو ريال مدريد يوجهون رسالة دعم لألابا

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وجه لاعبو ريال مدريد رسالة دعم لزميلهم النمساوي ديفيد ألابا، خلال مواجهة ديبورتيفو ألافيس، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 18 من الليجا.

وارتدى لاعبو ريال مدريد قمصان مكتوب عليها: "الكثير من القوة.. دافيد ألابا".

وتعرض ألابا للإصابة في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع ريال مدريد في الانتصار على فياريال (4-1)، يوم الأحد الماضي بالليجا.

وتعد هذه ثالث إصابة بالرباط الصليبي التي تضرب صفوف المرينجي منذ بداية الموسم، بعد كل من المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو، والحارس البلجيكي تيبو كورتوا.

ومع إصابة ألابا، يجد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للملكي، نفسه في موقف حرج حيث لم يتبق لديه في مركز قلب الدفاع سوى الثنائي الألماني أنطونيو روديجر، والقائد ناتشو فرنانديز.