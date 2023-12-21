كتائب القسام تدك تجمعات لقوات الاحتلال شرق خان يونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل

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قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة «حماس»، إن عناصرها يدكون تجمعات قوات الاحتلال المتوغلة شرق مدينة خانيونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وأضافت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الخميس، أن عناصرها تمكنوا من استهداف دبابة إسرائيلية بقذيفة «الياسين 105» في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أفادت بقصف مستوطنة «حوليت» بمنظومة الصواريخ «رجوم» قصيرة المدى من عيار 114 ملم.

وأمس الأربعاء، قال أبو عبيدة، المتحدث العسكري باسم كتائب القسام، إن عناصر الكتائب تمكنوا خلال الـ72 ساعةً الأخيرة، من تدمير 41 آلية عسكرية كليًا أو جزئيًا.

وأضاف في تدوينة عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، مساء الأربعاء، أن عناصر القسام أكدوا مقتل 25 جندياً، وإصابة العشرات من الجنود الإسرائيليين بجروح متفاوتة.

وأشار إلى استهداف القوات الإسرائيلية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد، والاشتباك معهم من مسافة صفر، واستهداف فرق الإنقاذ التابعة لهم.

ولفت إلى «تفخيخ نفقين ومنزلاً وتفجيرهما في جنود الاحتلال، إضافة لعملية قنص استهدفت أحد الجنود، فضلًا عن دك مقرات وغرف القيادة الميدانية والتحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في كافة محاور القتال في قطاع غزة».

وذكر أن «عناصر القسام أمطروا مدينة تل أبيب وسط الكيان برشقة صاروخية، إضافة إلى إطلاق وابل من الصواريخ تجاه مستوطنة كريات شمونة شمال فلسطين المحتلة».