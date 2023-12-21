الصحة العالمية تحذر من انتشار الأمراض والجوع في غزة: حالات الإسهال بين الأطفال تضاعفت 25 مرة

حذر الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، اليوم، من انتشار الأمراض والجوع في قطاع غزة في ظل عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، داعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار بالقطاع المحاصر.

وقال، في منشور على منصة "إكس"، إن الجوع يضعف دفاعات الجسم ويفتح الباب أمام الأمراض، مضيفا أن غزة تشهد بالفعل معدلات مرتفعة لتفشي الأمراض المعدية، وحالات الإسهال بين الأطفال دون سن الخامسة تضاعفت 25 مرة عما كانت عليه قبل العدوان.

وأوضح أن مثل هذه الأمراض يمكن أن تكون مميتة للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية، لا سيما في ظل غياب الخدمات الصحية العاملة، مشددا على الحاجة إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري.

وتأتي تصريحات جيبريسوس وسط دعوات متعددة من وكالات الأمم المتحدة لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع للمساعدة في جهود الإغاثة في غزة.

وكان برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة قد ذكر أمس الأربعاء، أن نصف سكان غزة يتضورون جوعا وغالبا ما يقضون أياما كاملة دون تناول الطعام، فيما حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" من عدم توفر مياه آمنة في غزة ما يؤدي لوفاة مزيد من الأطفال.