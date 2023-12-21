صحفية سابقة تنافس بوتين فى سباق الانتخابات الرئاسية

أعلنت السياسية الروسية إيكاترينا دونتسوفا، أمس الأول، ترشحها للانتخابات الرئاسية الروسية، المقرر إجراؤها فى مارس المقبل.

وأكدت اللجنة الانتخابية أن إيكاترينا دونتسوفا (40 عاما)، وهى صحفية سابقة وعضوة فى مجلس المدينة، قدمت المستندات المطلوبة للترشح، موضحة أنه يتعين عليها الآن وعلى المرشحين الآخرين جمع 300 ألف تزكية وتقديمها قبل 45 يوما على الأقل من الانتخابات.

ويسعى بوتين إلى الفوز بولاية جديدة مدتها ست سنوات. ومن الناحية النظرية، يمكن للرئيس الروسى البقاء فى الكرملين حتى العام 2036، وهو العام الذى يبلغ فيه 84 سنة.

وترشحت دونتسوفا، كمستقلة «من أجل السلام والعمليات الديمقراطية». وبعد إعلانها ترشحها، استدعتها النيابة العامة لكن لجنة الانتخابات المركزية أكدت أن أوراقها سليمة.

وردا على سؤال حول مخاوفها الأمنية، قالت دونتسوفا إن «لديها مخاوف، لكن ما تفعله قانونى».