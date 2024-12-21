أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، بأن الصاروخ اليمني خلف حفرة عمقها عدة أمتار في موقع سقوطه بتل أبيب، مما أدى إلى أضرار جسيمة لعشرات الشقق.

ونقلت الصحيفة عن إسرائيليين في تل أبيب قولهم: "لم يكن لدينا الوقت الكافي للوصول إلى الملاجئ وسمعنا انفجارا قويا بعد ثوانٍ قليلة من دوي صفارات الإنذار"، بحسب ما أوردته شبكة الجزيرة نت الإخبارية.

من جهتها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن "إخفاقات الاعتراض المسجلة خلال الأسبوع الأخير تكشف عن ثغرة خطيرة في طبقات الدفاع الجوي الإسرائيلي المختلفة".

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المحتمل أن الصاروخ الذي سقط في يافا أطلق في مسار يجعل من الصعب اكتشافه بواسطة أنظمة الإنذار خارج إسرائيل".

وأضافت: "من المحتمل أن الصاروخ كان يحمل رأسا حربيا مناورا انفصل عنه وغير مساره قبل الاصطدام".

وفي وقت سابق، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن صاروخين اعتراضيين اتجها نحو الصاروخ من اليمن وفشلا في إسقاطه ودمرا نفسيهما ذاتيا في الهواء.

وكانت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية قد أفادت في وقت سابق من اليوم بأن الجيش يحقق في سبب الفشل في اعتراض الصاروخ اليمني الذي انفجر بتل أبيب وخلف 30 مصابا.