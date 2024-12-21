الشرطة الألمانية تستبعد وجود شريك لمنفذ هجوم ماجدبورج

أفاد متحدث باسم الشرطة الألمانية في مدينة ماجدبورج بأن منفذ هجوم الدهس القاتل في سوق لعيد الميلاد بالمدينة، قام بالهجوم بشكل منفرد.

وقال المتحدث إن من الممكن، وفقا لوضع التحقيقات الحالي، استبعاد وجود جانٍ ثانٍ في الهجوم.

من جانبه، أوضح الادعاء العام في ماجدبورج أنه يحقق مع المشتبه به بتهمة قتل 5 أشخاص حتى الآن.

وذكر المدعي العام الأول هوست فالتر نوبنس أن الاتهام الموجه إلى الرجل يتضمن أيضا الشروع في قتل في 200 حالة مع ارتباط هذه الجرائم بإحداث أذى بدني خطير.

وأضاف نوبنس أنه يحتمل أن يكون الدافع وراء الهجوم هو شعور الجاني بعدم الرضا عن طريقة التعامل مع اللاجئين المنحدرين من السعودية في ألمانيا لافتا إلى أن هذا ما انتهت إليه التحقيقات في الوقت الحالي.

واستطرد نوبنس أن القتلى الخمسة في الهجوم هم طفل يبلغ من العمر تسعة أعوام بالإضافة إلى أربعة بالغين، كما أسفر الهجوم أيضا عن إصابة 200 شخص.