 الشرطة الألمانية تستبعد وجود شريك لمنفذ هجوم ماجدبورج - بوابة الشروق
السبت 21 ديسمبر 2024 6:45 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

الشرطة الألمانية تستبعد وجود شريك لمنفذ هجوم ماجدبورج

الشرطة الألمانية - صورة أرشيفية
الشرطة الألمانية - صورة أرشيفية
د ب أ
نشر في: السبت 21 ديسمبر 2024 - 6:24 م | آخر تحديث: السبت 21 ديسمبر 2024 - 6:24 م

أفاد متحدث باسم الشرطة الألمانية في مدينة ماجدبورج بأن منفذ هجوم الدهس القاتل في سوق لعيد الميلاد بالمدينة، قام بالهجوم بشكل منفرد.

وقال المتحدث إن من الممكن، وفقا لوضع التحقيقات الحالي، استبعاد وجود جانٍ ثانٍ في الهجوم.

من جانبه، أوضح الادعاء العام في ماجدبورج أنه يحقق مع المشتبه به بتهمة قتل 5 أشخاص حتى الآن.

وذكر المدعي العام الأول هوست فالتر نوبنس أن الاتهام الموجه إلى الرجل يتضمن أيضا الشروع في قتل في 200 حالة مع ارتباط هذه الجرائم بإحداث أذى بدني خطير.

وأضاف نوبنس أنه يحتمل أن يكون الدافع وراء الهجوم هو شعور الجاني بعدم الرضا عن طريقة التعامل مع اللاجئين المنحدرين من السعودية في ألمانيا لافتا إلى أن هذا ما انتهت إليه التحقيقات في الوقت الحالي.

واستطرد نوبنس أن القتلى الخمسة في الهجوم هم طفل يبلغ من العمر تسعة أعوام بالإضافة إلى أربعة بالغين، كما أسفر الهجوم أيضا عن إصابة 200 شخص.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك