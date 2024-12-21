وصف المستشار الألماني أولاف شولتس، حادثة الدهس في أحد أسواق عيد الميلاد بمدينة ماجدبورج، الواقعة إلى الغرب من برلين، بأنها «جريمة مروعة ووحشية».

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، اليوم السبت، تعهد شولتس بأن ترد بلاده بـ«كل قوة القانون».

وارتفع عدد ضحايا الحادث إلى 5، فيما أصيب أكثر من 200 بينهم كثيرون في حالة خطيرة.

ووفقًا لتقارير ألمانية، فإن المتهم طالب العبدالمحسن، طبيب مولود في السعودية، ومعارض من الخارج يعيش في ألمانيا منذ 2006.

وحصل «المحسن» على تصريح إقامة دائم في ألمانيا منذ سنوات، وتتسم أفكاره بأنها معارضة بقوة لنظام الحكم السعودي والإسلاميين في العالم العربي وأوروبا.

كما أنه «يتهم ألمانيا بمحاولة أسلمة أوروبا، وينتقد فتح باب الهجرة والجنسية لعدد كبير من المسلمين والعرب».

من جانبها، أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن إدانة المملكة لحادث الدهس الذي وقع في سوق المدينة الألمانية، معبرة عن تضامنها مع الشعب الألماني وأسر الضحايا.

وأكدت المملكة على موقفها في نبذ العنف، في البيان الصادر عن وزارة الخارجية في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، كما عبرت عن تعاطفها وصادق تعازيها لأسر المتوفين ولجمهورية ألمانيا الاتحادية حكومةً وشعبا، متمنية للمصابين الشفاء العاجل