معاريف: الحوثيون أطلقوا 370 صاروخا ودرون على إسرائيل منذ بداية الحرب

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أفادت صحيفة "معاريف" بأن جماعة الحوثيين في اليمن أطلقوا أكثر من 200 صاروخ وأكثر من 170 طائرة بدون طيار "درون" متفجرة على إسرائيل منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023.

وأضافت أن الولايات المتحدة والقوات الجوية والبحرية الإسرائيلية اعترضتا معظم الصواريخ والطائرات بدون طيار التي أُطلقت من اليمن، بحسب وكالة معا الإخبارية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، قصف هدف عسكري في مدينة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي.

وأضاف أن "الصاروخ أصاب هدفَه بدقةٍ ولم تنجحِ الدفاعاتُ والمنظوماتُ الاعتراضيةُ في التصدي له".

كما أكدت صحيفة هآرتس أن فرق الإسعاف نقلت المصابين الإسرائيليين إلى مستشفيي ولفسون وإيخلوف، إثر سقوط صاروخ أُطلق من اليمن على تل أبيب.