سوريا: تكليف أسعد حسن الشيباني بحقيبة وزارة الخارجية في الحكومة الجديدة

أفادت وكالة الأنباء السورية «سانا»، بأن القيادة العامة أعلنت تكليف أسعد حسن الشيباني، بحقيبة وزارة الخارجية في الحكومة السورية الجديدة.

وفور تسلم المهندس محمد البشير رئاسة الحكومة المؤقتة، الأسبوع الماضي، أعلنت إدارة الشئون السياسية أن سوريا الجديدة ستكون دولة قانون تضمن الكرامة والعدالة ومؤسسات تعكس طموحات الشعب السوري.

ووجهت الشكر لكل من مصر والعراق والسعودية والإمارات والأردن والبحرين وسلطنة عُمان والسودان والجزائر وكذلك إيطاليا «لاستئناف عمل بعثاتها الدبلوماسية في دمشق».

وقال البشير، في تصريح على قناة رئاسة الوزراء السورية في منصة «تليجرام»، إن «حكومة تصريف الأعمال استلمت الملفات والمؤسسات الحكومية، مع ضمان عودة العاملين إليها وتفعيل دورها، بما يسهم في تقديم الخدمات لأهلنا في سوريا الحرة».

وأضاف أن مهام الحكومة تتمثل بتسيير الأعمال في ضبط الأمن والحفاظ على استقرار المؤسسات وضمان عدم تفكك الدولة، كما تسعى لتقديم الخدمات الأساسية للشعب، وذلك إلى حين تشكيل حكومة جديدة لسوريا تحقق تطلعات المجتمع السوري