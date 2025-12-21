رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات المياه يتفقد عددا من محطات الصرف الصحى بالإسكندرية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تفقد المهندس أحمد عبد القادر رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي ومسئولو الجهاز، عدداً من مشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها بمحافظة الإسكندرية.

واستهل رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، الجولة بتفقد مشروع محطة الرفع الرئيسية 2 بمشروع الصرف الصحى بمنطقة أبوتلات والجارى العمل على الانتهاء منها ومخطط بدء تجارب التشغيل لها قريباً.

كما تفقد رئيس الجهاز ومرافقوه، مشروع الصرف الصحي بمنطقة مرغم قبلي الطريق الصحراوي المكون من 3 محطات رفع وشبكات انحدار بطول 59 كم، حيث زار محطة الرفع الرئيسية رقم 2.

ثم تفقد المهندس أحمد عبد القادر، ومرافقوه، مشروع إعادة تأهيل وتوسعات محطة معالجة الصرف الصحي بنظام برك الأكسدة بمدينة برج العرب الجديدة، ومحطة معالجة الصرف الصحي أبيس الأولى بطاقة 25 ألف م3/ يوم لخدمة قرية أبيس الأولى ومنطقة خورشيد القبلية.

كما تفقد رئيس الجهاز، توسعات محطة رفع صرف صحى 11 شرق والتي تسهم في تخفيف التصرفات على محطة رفع السيوف.

واستمع رئيس الجهاز، ومرافقوه، إلى شرح مفصل عن الأعمال المتبقية بالمشروعات، مؤكدا ضرورة الانتهاء من الأعمال فى التوقيتات المحددة مع الالتزام بتطبيق معايير واشتراطات السلامة والصحة المهنية كافة.