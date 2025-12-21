الأونروا تحذر من مخاطر جسيمة على كبار السن وذوي الإعاقة في غزة

حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» من تعرض كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة في غزة لمخاطر جسيمة؛ نتيجة النزوح القسري وانهيار النظام الصحي في القطاع.

وأشارت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الأحد، إلى نقص حاد في الإمدادات الأساسية، بما في ذلك الحفاضات المخصّصة للكبار، ما يقوّض النظافة والكرامة الإنسانية بشكل خطير.

ونوهت الوكالة الأممية أن «النقص المزمن في أدوية الأمراض المزمنة يؤدي إلى وفيات كان يمكن تفاديها».

وأكدت أنها «تواصل دعم الفئات الأكثر ضعفًا من خلال الخدمات الصحية، غير أنّ قدرتها على الاستجابة تظلّ محدودة ما لم يُسمح بدخول المساعدات على نطاق كامل».

وأمس السبت، أكد الدكتور ماهر شامية، وكيل مساعد وزارة الصحة الفلسطينية، أن قطاع غزة يشهد حاليًا أسوأ مرحلة على الإطلاق منذ بداية حرب الإبادة قبل أكثر من عامين من حيث فقدان الأدوية الأساسية والمستلزمات الطبية الضرورية، بالتزامن مع طقس شديد البرودة وانتشار واسع للأمراض الموسمية.

وقال شامية في تصريح صحفي، إن المستشفيات والعيادات الطبية في القطاع تواجه نقصًا حادًا نتيجة إغلاق الاحتلال للمعابر ومنع مرور سوى كميات محدودة جدًا من الأدوية، مشيرًا إلى أن الرفوف في المستشفيات باتت شبه فارغة رغم توقف العمليات العسكرية داخل القطاع.

وأضاف: «كنا نتوقع مع توقف العمليات العسكرية السماح بدخول الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، لكن ما حدث كان العكس تمامًا، والاحتلال يتعمد إبقاء غزة في حاجة ملحّة للعلاج، بل يقلص الكميات بعد اتفاق وقف إطلاق النار، وهو ما يعد مخالفة صريحة لبنود الاتفاق».

وأشار المسئول الصحي إلى أن الحاجة للأدوية تتضاعف مع حلول فصل الشتاء، سواء بالنسبة لآلاف الجرحى أو المرضى المصابين بأمراض موسمية، مؤكّدًا أنه لا يوجد أي مانع لوجستي يمنع إدخال هذه الأدوية، إذ أن مستودعات وزارة الصحة والقطاع الخاص على أهبة الاستعداد لاستقبالها.