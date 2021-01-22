 الأرصاد: طقس شديد البرودة ليلا على معظم الأنحاء اليوم الجمعة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأرصاد: طقس شديد البرودة ليلا على معظم الأنحاء اليوم الجمعة


نشر في: الجمعة 22 يناير 2021 - 7:43 ص | آخر تحديث: الجمعة 22 يناير 2021 - 7:43 ص

شبورة مائية وانعدام فرص سقوط الأمطار واعتدال حركة الرياح بمعظم الأنحاء

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم الجمعة معتدل نهارا القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، دافئ على جنوب الصعيد، على أن يكون شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، باستثناء جنوب سيناء سيكون باردا.

وذكرت الهيئة عبر موقعها الرسمي، أن فرص سقوط الأمطار منعدمة والرياح معتدلة على كافة الأنحاء اليوم الخميس، باستثناء القاهرة التي تنشط فيها الرياح أحيانا، مع وجود فرص تكون الشبورة المائية بمعظم الأنحاء.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة، فتسجل على القاهرة والوجه البحري 19 درجة للعظمى و10 للصغرى، والسواحل الشمالية الغربية 18 درجة للعظمى و11 للصغرى، والسواحل الشمالية الشرقية 18 للعظمى و11 للصغرى، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 21 للعظمى و14 للصغرى، وشمال الصعيد 20 للعظمى و8 درجات للصغرى، وجنوب الصعيد 26 للعظمى و9 للصغرى.

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