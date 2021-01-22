زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ يدعو لمنح ترامب أسبوعين للاستعداد للمحاكمة

أعلن زعيم الأقلية الجمهورية ميتش مكونيل في مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الخميس أن الجمهوريين بالمجلس لا يرغبون في بدء جلسات استماع لمحاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حتى منتصف فبراير المقبل.

وأوضح مكونيل، الذي قال إنه أشار على زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ تشاك شومر بهذا الإقتراح، أن هذا سيتيح وقتا كافيا لكافة الأطراف للإعداد للمحاكمة.

يذكر أن الديمقراطيين يرغبون في منع ترامب من تقلد أي منصب عام طيلة حياته.

كان مجلس النواب قد شرع في المحاكمة البرلمانية لترامب، حيث اتهمه بالتحريض على التمرد ضد الكونجرس، فيما هاجم الغوغاء الكابيتول فور انتهائه من أحد مؤتمراته الجماهيرية الذي استخدم خلاله لغة عنيفة للغاية .