قطار ينهى حياة طفل ويصيب 4 آخرين بعد اصطدامه بتوكتوك في إيتاى البارود

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لقى شاب مصرعه، وأصيب 4 آخرين جراء، وقوع حادث تصادم قطار مع توكتوك، أثناء عبور مزلقان جنبواى التابعة لدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة إيتاى البارود يفيد بوقوع حادث تصادم قطار مع توكتوك، أثناء عبور مزلقان جنبواى التابع لدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف لمكان الواقعة وبالفحص تبين مصرع (عبد الجليل علاء عبد الجليل - ١٥ سنة) مقيم بقرية الروقة إيتاي البارود، وإصابة كل من (يوسف مسعود - 14 سنة)، وسماح عسران - 15 سنة)، و(وحيد شعبان أبوراس)، و(ياسين وحيد شعبان أبو راس)، جميعهم مقيمين بناحية جنبواى التابعة لدائرة مركز إيتاى البارود.

وتم نقلهم لمستشفى دمنهور التعليمى لتلقى العلاج اللازم، ونقل الجثة لمستشفى إيتاى البارود تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.