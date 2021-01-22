 إسبانيا: إصابات كورونا تصل إلى 2.46 مليون حالة والوفيات 55041 - بوابة الشروق
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إسبانيا: إصابات كورونا تصل إلى 2.46 مليون حالة والوفيات 55041

مدريد - د ب أ
نشر في: الجمعة 22 يناير 2021 - 10:47 ص | آخر تحديث: الجمعة 22 يناير 2021 - 10:47 ص

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا، إلى 46ر2 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الجمعة، بتوقيت العاصمة مدريد، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في إسبانيا بلغ 55 ألفا و41 حالة.

وبحسب البيانات، تعافي من مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بالفيروس 150 ألفا و376 شخصا من المصابين.

وأعلنت إسبانيا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل حوالي 50 أسبوعا.


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