 الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المزارعين الفلسطينيين شرق خان يونس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المزارعين الفلسطينيين شرق خان يونس

أ ش أ:
نشر في: الجمعة 22 يناير 2021 - 3:57 م | آخر تحديث: الجمعة 22 يناير 2021 - 3:57 م
استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، المزارعين الفلسطينيين بالرصاص في الأراضي الزراعية الحدودية شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في الأبراج العسكرية والدبابات خلف الشريط الحدودي شرق خان يونس أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة صوب المزارعين في منطقة الفخاري شرق المدينة، وأجبرتهم على ترك أراضيهم الزراعية.
وتتعمد قوات الاحتلال بشكل يومي استهداف المزارعين في الأراضي الزراعية الحدودية شمال وشرق قطاع غزة وتمنعهم من الوصول إليها لزراعتها.

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