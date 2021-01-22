العثور على جثة سائق توكتوك مصابة بطلقات خرطوش في الدقهلية

تبذل الأجهزة الأمنية جهودها؛ لكشف لغز العثور على جثة سائق توكتوك بالدقهلية.

تلقى اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمركز شرطة أجا، من بعض الأهالى، بالعثور على جثة لأحد الأشخاص ناحية قرية "الغراقة" دائرة مركز أجا.

انتقلت قوة من المركز، وبالفحص تبين وجود جثة "محمد ا." 20 سنة، سائق توكتوك، مقيم بقرية "ميت العامل" دائرة مركز أجا، ملقاة بطريق ترابي يتوسط أرض زراعية بجوار مزرعة دواجن زمام قرية "الغراقة" دائرة المركز.

وبمناظرة الجثة، تبين إصابة صاحبها برش خرطوش في الوجه والرأس، ويرتدي ملابسه كاملة.

وبسؤال والده "السيد ر." 53 سنة ،عامل بمعرض سيارات، مقيم بذات القرية، قرر بأن ابنه يعمل سائق على توكتوك ملك "علي ا." 28 سنة، أستورجي، مقيم بذات القرية، وأنه خرج بتاريخ مساء 19 يناير الجاري، إلا أنه لم يعد منذ ذلك التوقيت، وأضاف بعدم قيامه بالإبلاغ أو تحرير ثمة محاضر بغيابه لقيامه بالبحث عنه.

وأخطرت النيابة العامة بالواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 454/ 2021 إداري مركز أجا.