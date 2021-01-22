أنباء عن مقتل 4 مدنيين في القصف الإسرائيلي على حماة بسوريا

أفادت فضائية «الغد»، في خبر عاجل لها، صباح اليوم الجمعة، بمقتل أربعة مدنيين في القصف الإسرائيلي على محافظة حماة في سوريا.

وتصدى الجيش العربي السوري، لغارات جوية إسرائيلية، فجر اليوم الجمعة، من اتجاه الأراضي اللبنانية على محيط محافظة ‎حماة، وأسقط معظم الصواريخ المعادية.

وكانت قد أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم إسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، في محافظة حماة، وسط البلاد.

وقال مصدر عسكري سوري، إن الطيران الإسرائيلي «شن عدوانًا جويًا برشقات من الصواريخ من اتجاه مدينة طرابلس اللبنانية، مستهدفًا بعض الأهداف في محيط محافظة حماة، في حوالي الساعة الرابعة من فجر اليوم»، مضيفًا: «وسائط دفاعنا الجوي تصدت للصواريخ المعادية وأسقطت معظمها».