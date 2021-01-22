يحل الفنان حكيم ضيفا على أولى حلقات الموسم الرابع من برنامج "سهرانين"، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON.

يتحدث "حكيم" خلال اللقاء عن بداياته في عالم الفن، والصعوبات التي واجهها، وموقفه من النجاحات التي حققها لاحقا، والداعمين له من الزملاء والأصدقاء في الوسط الفني. كما يقدم العديد من الأغنيات خلال الحلقة، ويتشارك الغناء مع أمير كرارة.

يذكر أن الموسم الرابع من البرنامج، يبدأ غدا السبت 23 يناير، ويستضيف "كرارة" خلال الموسم مجموعة كبيرة النجوم، في مقدمتهم حكيم ويسرا وبشرى وأصالة ومحمد عبد الرحمن "توتة" ومحمد أسامة "أوس أوس" وخالد الصاوي ومحمد الشرنوبي.

برنامج "سهرانين" يقدمه الفنان أمير كرارة يومي السبت والأحد من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساءً على قناة ON.