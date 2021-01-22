دعوات فلسيطينية للأمم المتحدة للتدخل لدى إسرائيل لضمان إجراء انتخابات في القدس

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دعا الفلسطينيون اليوم الجمعة الأمم المتحدة إلى التدخل لدى إسرائيل للسماح لضمان إجراء انتخاباتهم العامة في شرق القدس.

وحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الأمم المتحدة على بذل كل جهد ممكن لتسهيل إجراء انتخابات الفلسطينيين ومطالبة إسرائيل بتمكين المقدسيين من المشاركة فيها.

وأكد اشتيه خلال مباحثات هاتفية أجراها مع منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط الجديد تور وينسلاند، على ضرورة سماح إسرائيل للفلسطينيين في القدس بالمشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية بالترشح والتصويت.

وفي السياق ذاته، حث رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية الأمم المتحدة على التدخل لدى إسرائيل "كي لا تشكل أي عائق أمام العملية الانتخابية وإجرائها خاصة في القدس".

وشدد هنية في بيان عقب اجتماعه عبر الانترنت مع نيكولاي ميلادنوف المنسق السابق للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، على الدور المهم للأمم المتحدة والمجتمع الدولي في ملف الانتخابات الفلسطينية القادمة، في ضمان نزاهة الإجراءات والترتيبات وحرية الاقتراع.

وأكد هنية على ضرورة الاعتراف بنتائج الانتخابات، سواء المتعلقة بمؤسسات السلطة الفلسطينية أو منظمة التحرير، وما يترتب عليها من تشكيل حكومة ولجان تنفيذية.

وذكر أن حماس ترى في الانتخابات "مدخلًا لترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، وإنهاء الانقسام، وتعزيز مبدأ الشراكة وحماية المشروع الوطني الذي يمر بتحديات كبيرة، وانخراط الشعب الفلسطيني في الخارج مجددا في المؤسسات القيادية".

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر قبل أسبوع مرسوما بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية فلسطينية على ثلاث مراحل.