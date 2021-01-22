 اجتماع تعريفي بـ«تحسين فرص التشغيل» بتضامن الإسكندرية - بوابة الشروق
الجمعة 22 يناير 2021 4:58 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع وصول منتخب مصر لنهائي كأس العالم لكرة اليد؟

النتـائـج تصويت

اجتماع تعريفي بـ«تحسين فرص التشغيل» بتضامن الإسكندرية

هدى الساعاتي
نشر في: الجمعة 22 يناير 2021 - 4:32 ص | آخر تحديث: الجمعة 22 يناير 2021 - 4:32 ص

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة ماجدة جلالة، الخميس، اجتماعًا تعريفيًا لمشروع تحسين فرص التشغيل لدى الغير للجمعيات الشريكة بمديرية التضامن بالإسكندرية.

جاء ذلك بحضور مدير المشروعات بجمعية الريادة للتنمية ومنسق مبادرة قيم وحياة ومديري إدارتي الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والجمعيات الشريكة، التي سيتم تنفيذ المشروع بها لتوفير الفئة المستهدفة من الشباب ممن تنطبق عليهم الشروط مع وجود حافز للتشجيع، حيث يستمر المشروع لمدة ١٠ أشهر.

يهدف المشروع إلى عمل بروتوكول بين الجمعية المنفذة وجمعية الريادة على أن يتم توفير التدريب، والتمويل من قبل القائمين على المشروع مع ضرورة الالتزام بالمقابلة الشخصية والمواعيد مع الالتزام والتباعد والاجراءات الاحترازية.

وأكدت ماجدة جلالة تقديم أوجه الدعم والمساندة في التنفيذ حتى تنجح المبادرة وصولًا للهدف الرئيسي بإحداث التأثير والتغيير.

 

 

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك