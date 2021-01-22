اجتماع تعريفي بـ«تحسين فرص التشغيل» بتضامن الإسكندرية

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة ماجدة جلالة، الخميس، اجتماعًا تعريفيًا لمشروع تحسين فرص التشغيل لدى الغير للجمعيات الشريكة بمديرية التضامن بالإسكندرية.

جاء ذلك بحضور مدير المشروعات بجمعية الريادة للتنمية ومنسق مبادرة قيم وحياة ومديري إدارتي الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والجمعيات الشريكة، التي سيتم تنفيذ المشروع بها لتوفير الفئة المستهدفة من الشباب ممن تنطبق عليهم الشروط مع وجود حافز للتشجيع، حيث يستمر المشروع لمدة ١٠ أشهر.

يهدف المشروع إلى عمل بروتوكول بين الجمعية المنفذة وجمعية الريادة على أن يتم توفير التدريب، والتمويل من قبل القائمين على المشروع مع ضرورة الالتزام بالمقابلة الشخصية والمواعيد مع الالتزام والتباعد والاجراءات الاحترازية.

وأكدت ماجدة جلالة تقديم أوجه الدعم والمساندة في التنفيذ حتى تنجح المبادرة وصولًا للهدف الرئيسي بإحداث التأثير والتغيير.