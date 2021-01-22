استشهاد عائلة من أب وأم وطفلين جراء الهجوم الإسرائيلي على حماة بسوريا

‏أعلن الجيش السوري، أن الهجوم الجوي الإسرائيلي الذي استهدف محافظة حماة، أسفر عن استشهاد عائلة من أب وأم وطفلين.



وحسبما نشرته «BBC عربية»، في خبر عاجل لها، صباح اليوم الجمعة، فإنه جُرح أربعة آخرين وهم امرأة وطفلان وعجوز.



وكانت قد أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم إسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، في محافظة حماة، وسط البلاد.



وقال مصدر عسكري سوري، إن الطيران الإسرائيلي «شن عدوانًا جويًا برشقات من الصواريخ من اتجاه مدينة طرابلس اللبنانية، مستهدفًا بعض الأهداف في محيط محافظة حماة، في حوالي الساعة الرابعة من فجر اليوم»، مضيفًا: «وسائط دفاعنا الجوي تصدت للصواريخ المعادية وأسقطت معظمها».