الكاظمي يجري تغييرات في القيادات الأمنية في بغداد بعد حادث التفجير الإرهابي

أجرى رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، سلسلة تغييرات في المناصب القيادية العسكرية والأمنية العليا في بغداد على خلفية الانفجار المزدوج الذي وقع في ساحة الطيران.

وبحسب بيان عسكري فإن الأوامر شملت تغييرات كبيرة في الأجهزة الأمنية منها إقالة وكيل وزير الداخلية لشؤون الاستخبارات الفريق الركن عامر صدام من منصبه، وتكليف الفريق أحمد أبو رغيف وكيلاً لوزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات، وإقالة عبد الكريم عبد فاضل /أبو علي البصري / مدير عام استخبارات ومكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية خلية الصقور من منصبه، وتكليف نائب رئيس جهاز الأمن الوطني حميد الشطري بمهام إدارة خلية الصقور، وربط الخلية بالقائد العام للقوات المسلحة.

كما شملت قائمة التغييرات نقل قائد عمليات بغداد الفريق قيس المحمداوي إلى وزارة الدفاع و تكليف اللواء الركن أحمد سليم قائدا لعمليات بغداد، وإقالة قائد الشرطة الاتحادية الفريق الركن جعفر البطاط من منصبه، وتكليف الفريق الركن رائد شاكر جودت بقيادة الشرطة الاتحادية وإقالة مدير قسم الاستخبارات وأمن عمليات بغداد اللواء باسم مجيد من منصبه.