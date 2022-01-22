سفير مصر بالكاميرون: المنتخب طلب تغيير ملعب مواجهة كوت ديفوار

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أكد مدحت المليجي سفير مصر بالكاميرون، أن بعثة منتخب مصر ترغب في تغيير ملعب جوبوما الذي يستضيف مباراة كوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا.

منتخب مصر يستعد لمواجهة كوت ديفوار يوم الأربعاء المقبل في دور الـ16 من بطولة الأمم الإفريقية .

وقال المليجي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "المحور": "البعثة لا زال لديها الأمل من أجل تغيير ملعب جابوما الذي يستضيف مباراة المنتخب مع كوت ديفوار".

وتابع: "هناك شكاوى وصلت للاتحاد الإفريقي لكرة القدم بسبب سوء أرضية الملعب، هناك محاولات لنقل اللقاء من هذا الملعب الذي ستكون أرضيته سيئة".

واختتم: "البعثة ألغت المران الجماعي واكتفت بالتدريبات البدنية من أجل الاستشفاء بعد الوصول إلى مدينة دوالا".