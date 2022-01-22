إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بسوهاج

أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم في مشاجرة؛ بسبب خلافات الجيرة بدائرة مركز طما، وتمت السيطرة على طرفي المشاجرة وضبطهما.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، إخطارًا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بوقوع مشاجرة بدائرة مركز شرطة طما؛ بسبب خلافات الجوار ووجود مصابين.

وانتقل ضباط البحث الجنائي، وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد على العماري رئيس مباحث المديرية، والعميد نور عمر رئيس فرع بحث الشمال، والعقيد أيمن عثمان وكيل الفرع، والرائد أحمد تعيلب رئيس وحدة مباحث مركز طما، وقوع مشاجرة بدائرة مركز طما، تبين أنها بين كل من طرف أول "حسن. ص" 77 سنة بالمعاش، ونجليه "جاسر" 26 سنة عامل و"حمدي" 21 سنة عامل.

والطرف الثاني للمشاجرة: "السيد. ح" 64 سنة جزار مصاباً بكدمة بالساق اليسرى، وشقيقه "مصطفى. ح" 61 سنة عامل مصاباً بكدمات وجروح متفرقة بالجسم، "وفارس. ع" 17 سنة عامل مصاباً بجروح بالساعد الأيسر.

وتبين أن الطرفين يقيمان بدائرة المركز، وتم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الثالث من الطرف الأول فردا روسيا محلي الصنع، وتبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والشتم والضرب، واتهم الطرف الثاني الثالث من الطرف الأول بإطلاق عيار ناري من سلاح ناري، كان بحوزته في الهواء بقصد التهديد بسبب خلافات الجيرة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.