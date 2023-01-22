بوريس جونسون يلعب بورقة أوكرانيا لتقويض سلطة ريشي سوناك

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

زار رئيس الوزراء البريطاني السابق، بوريس جونسون، اليوم الأحد، العاصمة الأوكرانية كييف، والتقى الرئيس فلاديمير زيلينسكي.

ونشر زيلينسكي في قناته على "تليجرام" مقطع فيديو للاجتماع مع جونسون، وكتب: "أرحب بصديق حقيقي لأوكرانيا بوريس جونسون في كييف.. بوريس، شكرا لك على دعمك"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وكتب العضو في البرلمان الأوكراني، أوليكسي جونشارينكو، على قناته في تليجرام: "بوريس جونسون اليوم في بوتشا".

وفي وقت سابق هذا الأسبوع ذكرت صحيفة "الغارديان" أن جونسون قد يزور أوكرانيا قريبا ويلتقي بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وبحسب الصحيفة، فإن زيارة جونسون إلى كييف تهدد بتقويض سلطة ريشي سوناك، الذي يرأس حاليا الحكومة البريطانية وحزب المحافظين الحاكم.

ومنذ بدء الصراع في أوكرانيا، زار جونسون كييف ثلاث مرات أثناء عمله كرئيس للوزراء، وكانت آخر مرة في نهاية أغسطس، قبل وقت قصير من فقدانه لمنصبه أمام ليز تروس.

ووفقا لصحيفة "الجارديان"، يحاول جونسون لعب دور أحد الحلفاء الرئيسيين لأوكرانيا على المسرح العالمي، على أمل العودة إلى السلطة.