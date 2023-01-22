منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة يتوج بذهبية كأس العالم للناشئين

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توج المنتخب المصري لسلاح سيف المبارزة ناشئين بذهبية كأس العالم تحت 20 سنة، المقامة بالبحرين في الفترة من 21 حتى 22 يناير الجاري.

وحصل منتخبنا الوطني على المركز الأول والميدالية الذهبية عقب الفوز على منتخب كازاخستان بنتيجة 45-34.

وتأهل منتخب مصر لدور ربع النهائي مباشرًة ثم تغلب على نظيره الأسترالي بنتيجة 45-30، وفي دور نصف النهائي نجح منتخب مصر في الفوز على أوزبكستان بنتيجة 45-27.

وضمت قائمة المنتخب المصري كل من محمد السيد ومحمد ياسين ومحمود السيد ومحمد جابر، ويقود المنتخب الوطني المدير الفني لسلاح سيف المبارز السيد سامي ويرافق البعثة الطيب أحمد عبدالقادر والحكم الدولي يوسف علاء.