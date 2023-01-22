حصل محمود عبد المنعم كهربا، جناح الأهلي، على جائزة لاعب الجولة الـ 14 للدوري الممتاز.
ونجح الأهلي في تحقيق الفوز مساء السبت بنتيجة 3-0، في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الـ 14 للدوري العام.
وكتبت الصفحة الرسمية لرابطة الأندية المصرية المحترفة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «حان وقت الإعلان عن لاعب الجولة 14، صاحب الهدف الافتتاحي في ديربي القاهرة، كهربا الذي أشعل القمة».
وأوضحت: «الفولت العالي محمود عبد المنعم هو لاعب الجولة بناءً على تعليقات وردود المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا».