وزير الدفاع الألماني الجديد يعتزم التوجه لأوكرانيا قريبا

أعلن وزير الدفاع الألماني الجديد بوريس بيستوريوس، أنه يعتزم التوجه إلى أوكرانيا قريبا.

وقال الوزير الألماني لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "من المؤكد أنني سأسافر سريعا إلى أوكرانيا، ربما من المحتمل خلال الأسابيع الأربعة المقبلة".

يذكر أن بيستوريوس تسلم المنصب رسميا يوم الخميس الماضي، بعد استقالة الوزيرة السابقة كريستيانه لامبرشت.

وردا على سؤال عن اتخاذ القرار بشأن توريد دبابات ليوبارد لأوكرانيا، قال الوزير الألماني: "إننا في حوار وثيق للغاية مع حلفائنا الدوليين، لاسيما مع الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الشأن".

ومن أجل الاستعداد بأفضل شكل لاتخاذ أية قرارات محتملة، أوضح وزير الدفاع الألماني الجديد، أنه أصدر تعليماته للوزارة أول أمس الجمعة بفحص كل شيء بحيث لا يتم تضييع أي وقت دون داع.

يذكر أن ألمانيا لم تكن قررت خلال مؤتمر أوكرانيا الذي عقد في رامشتاين بألمانيا أول أمس الجمعة، إرسال دبابات قتالية إلى منطقة الحرب، على الرغم من الضغوط الكبيرة من حلفائها.

كما لم تصدر الحكومة الاتحادية حتى الآن أي تصاريح (للدول التي تمتلك هذه الدبابات التي تم إنتاجها بألمانيا) بتسليم هذه الدبابات لدول أخرى.

وعند سؤال وزير الدفاع الألماني الجديد، عن هدفه المنشود بالنسبة للقوات، قال: "ألمانيا هي أكبر اقتصاد في أوروبا، لذا يجب أن يكون هدفنا أن نمتلك أقوى وأفضل جيش مجهز بالاتحاد الأوروبي".

واستدرك بيستوريوس، أنه لا يمكن إتمام ذلك خلال ثلاثة أعوام.

وأوضح أن هناك حاجة لأعوام أطول، وقال: "وظيفتي هي تحديد المسار الآن من أجل إنجاح فترة التحول".

يذكر أن المستشار الألماني أولاف شولتس، تحدث بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا قبل عام عن "فترة تحول"، وأعلن عن تمويل خاص لتحديث الجيش الألماني بقيمة 100 مليار يورو.

وذكر وزير الدفاع الألماني في تصريحاته التي تم نشرها اليوم أن هناك ثلاث مهام محورية يجب تنفيذها حاليا بسرعة وبشكل متزامن، وهي شراء أسلحة ومعدات، وتحديث الثكنات وتوظيف أفراد.