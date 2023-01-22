منتخب الجودو يشارك في البطولة العربية بالدوحة

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وافق مجلس إدارة اتحاد الجودو برئاسة مرزوق علي، على المشاركة في منافسات البطولة العربية للمنتخبات، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 3 وحتى 5 مارس المقبل في العاصمة القطرية الدوحة.

ومن المقرر أن يعلن اتحاد الجودو عن قائمة المنتخب المقرر مشاركتها في البطولة خلال الفترة المقبلة.

ويسعى منتخب الجودو لحصد المراكز الأول خلال مشاركته بالبطولة العربية، وأيضا منح اللاعبين الشباب الخبرات المطلوبة من خلال الاحتكاك بالمستويات الفنية المميزة.

وحقق منتخب الجودو خلال الفترة الأخيرة نتائج مميزة خلال مشاركته في البطولات الأفريقية والدولية، وذلك بفضل الاهتمام بقطاعات الناشئين والشباب والاهتمام بإقامة بطولات الجمهورية للمراحل العمرية المختلفة.

وشهدت البطولات المحلية للمراحل العمرية المختلفة مشاركة أعداد كبيرة من اللاعبين واللاعبات، وهو ما يبشر بمستقبل أفضل للجودو المصري، فضلا عن الاهتمام بالدورات التدريبية للمدربين والحكام أيضا.

وعلى جانب آخر، قام العميد خالد بن حمد العطية رئيس الاتحادين القطري والعربي الرياضي للشرطة والعربي للجودو ورئيس الاتحاد القطري للتايكوندو والجودو والكاراتيه، بزيارة هامة للقاهرة شهدت عدد من اللقاءات والاجتماعات.

وعقد حمد العطية اجتماع هام مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في حضور مرزوق علي رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد العربي للجودو.

تناول الاجتماع مناقشة الرؤية المستقبلية لرياضة الجودو والسومو في مصر وعلي المستوي العربي، والتعاون خلال البطولات العربية للجودو خلال الفترة المقبلة، وكذلك الاستعداد للبطولات القادمة نحو تحقيق مزيد من الإنجازات للرياضة المصرية والعربية علي كافة المستويات.