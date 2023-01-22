وزير الري يغادر الخرطوم إلى جنوب السودان غدا في ثاني جولاته بدول حوض النيل

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قال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، المهندس محمد غانم، إن الوزير هاني سويلم سيتوجه صباح غدٍ الإثنين إلى دولة جنوب السودان، في زيارة تستغرق 3 أيام.

وأوضح غانم، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أن جنوب السودان ثاني محطات سويلم بدول حوض النيل على رأس وفد فني رفيع المستوى من الوزارة.

وأشار إلى أن الزيارة ستشهد افتتاح عدد من المشروعات التي أقامتها مصر، ممثلة في وزارة الري، لخدمة المواطنين بدولة جنوب السودان.

وأضاف غانم أن الزيارة تتضمن أيضًا مباحثات مع بال ماي دينج وزير الموارد المائية والري بجنوب السودان، وتفقد عدد من المشروعات الجاري تنفيذها.