أكثر من 100 ألف شخص يخرجون للشوارع احتجاجا على حكومة نتنياهو

تظاهر أكثر من 100 ألف شخص في تل أبيب اليوم السبت ضد الحكومة الجديدة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وفقا لتقديرات الشرطة.

وتجمع المتظاهرون، الذين ينددون بائتلاف نتنياهو باعتباره الأكثر يمينية في تاريخ البلاد، مساء السبت الثالث على التوالي في عدة مواقع في وسط المدينة الساحلية الإسرائيلية.

ولوح المتظاهرون بالعلم الإسرائيلي. وكُتب على ملصقات "أوقفوا نهاية الديمقراطية" كما تم إظهار صور لنتنياهو مع كلمة "مجرم". وشارك رئيس الوزراء السابق يائير لابيد في المسيرة. ومن المتوقع أن يرتفع عدد المشاركين خلال المساء.

كما تم الإعلان عن مظاهرات في مدن القدس وحيفا وبئر السبع.

وكانت الاحتجاجات موجهة بشكل أساسي ضد نية الحكومة إضعاف النظام القضائي في البلاد عمدا. ووفقا لخطط وزير العدل ياريف ليفين، يجب أن تكون الأغلبية في البرلمان قادرة على تمرير قانون، حتى لو كان ينتهك القانون الأساسي في رأي المحكمة العليا.

ويريد ليفين أيضا تغيير تكوين الهيئة التي تعين القضاة. ويمكن أن تصب التغييرات بعيدة المدى أيضا في مصلحة نتنياهو في محاكمته الحالية بتهمة الفساد.

وتأججت الاحتجاجات هذا الأسبوع بسبب حكم بعيد المدى أصدرته المحكمة العليا. وكان القضاة قد قضوا يوم الأربعاء بأن وزير الداخلية والصحة الإسرائيلي، أرييه درعي، لا يمكنه الاحتفاظ بمنصبه. واستند القضاة في حكمهم إلى إدانات درعي المتكررة.

ولكي يصبح درعي وزيرا على الرغم من إدانته، قام الائتلاف الجديد بتعديل قانون بشكل خاص.

ويعتبر زعيم حزب شاس المتشدد حليفا مقربا من نتنياهو.

ولم يعلق رئيس الوزراء الذي أعيد انتخابه رسميا بعد على الحكم. ولم يتضح ما إذا كان سيعارض ذلك أم سيقيل درعي.