وزير خارجية إيران لـ جوتيريش: على إسرائيل تحمل تبعات عملياتها الإرهابية في سوريا

بعث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، اليوم الاثنين، برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أكد فيها "أنه يجب على الكيان الإسرائيلي أن يتحمل تبعات أعماله الإرهابية ضد المستشارين العسكريين الإيرانيين".

وشدد أمير عبداللهيان في رسالته على "ضرورة قيام مجلس الأمن الدولي بواجبه وفقا لميثاق الأمم المتحدة، في إدانة سلوك الكيان الصهيوني الإرهابي، وغيرها من أمثلة استخدامات القوة اللاشرعية"، داعيا مجلس الأمن الأممي إلى "التدخل في واقعة اغتيال المستشارين العسكرين الايرانيين على يد الكيان الصهيوني"، وفقا لوكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء.

وقال: "أود أن ألفت انتباهكم إلى الانتهاك المستمر للمبادئ والقواعد الأساسية للقانون الدولي، وكذلك ميثاق الأمم المتحدة من قبل الكيان الإسرائيلي، عبر استخدامه اللاقانوني للقوة والأعمال العسكرية الاستفزازية التي تعرض السلام والأمن الإقليميين والدوليين للخطر بشكل جدي".

وأضاف: أن "الحالة الراهنة هو الاستهداف المتعمد للمستشارين العسكريين الإيرانيين في أراضي الجمهورية العربية السورية، الذين يتواجدون بصفة قانونية وبناء على طلب رسمي من قبل الحكومة السورية، لدعم ومساعدة ذلك البلد في مكافحة الإرهاب".

وأكد وزير الخارجية أن "إيران تحتفظ بحقها في الرّد بشكل حاسم ومتناسب على مثل هذه الأعمال، وفي الوقت والمكان الذي تختاره".

كان حرس الثورة الإسلامية في إيران قد أعلن أول أمس السبت عن "استشهاد 4 مستشارين إيرانيين في اعتداء الكيان الصهيوني على العاصمة السورية دمشق".

وجاء مقتل المستشاريين الإيرانيين بعد مرور أقل من شهر على مقتل المستشار العسكري بالحرس الثوري الإيراني رضي موسوي في غارة إسرائيلية استهدفت دمشق.

وهددت إيران بأن إسرائيل سوف تدفع ثمنا باهظا جراءذلك.