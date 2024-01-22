جوتيريش: النظام الدولي أصبح باليا وعفا عليه الزمن وخرج عن المسار الصحيح

- مجلس الأمن الدولي يعاني الشلل بسبب الانقسامات الجيوسياسية



دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى العمل الفعال لإصلاحات عميقة للهيكل المالي الدولي، مؤكدا أن النظام الدولي "أصبح باليا، وعفا عليه الزمن، وخرج عن المسار الصحيح"، مشيرا إلى أن مجلس الأمن الدولي يعاني من الشلل؛ بسبب الانقسامات الجيوسياسية، وأن تركيبته لا تعكس واقع عالم اليوم، مشددا على أن المجلس يجب إصلاحه.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، أشار جوتيريش، أمام قمة مجموعة الـ 77 والصين، إلى فشل النظام المالي العالمي في توفير شبكة أمان عالمية للدول النامية التي تمر بمحنة، مؤكدا أنه رغم ذلك ووسط هذه القتامة، هناك أمل"، مذكرا بقمة المستقبل، المقرر عقدها في نيويورك في سبتمبر 2024، والتي "تشكل فرصة للأجيال"، وتهدف إلى إصلاح التعددية وتنشيطها حتى تعمل لصالح الجميع في كل مكان، وتواجه تحديات اليوم.

وقال الأمين العام: "إنها فرصة لتهيئة الظروف للبلدان لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتوصل إلى توافق في الآراء بشأن أطر العمل لمواجهة التحديات الجديدة، ولبناء عالم أفضل لنا جميعا".

وأكد جوتيريش، أن قمة المستقبل ستنظر في إجراء إصلاحات عميقة للهيكل المالي الدولي، قائلا "إننا نعتمد على مجموعة الـ 77 والصين لإنجاح قمة المستقبل، ولاغتنام هذه الفرصة وإيجاد حلول مشتركة".